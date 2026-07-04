Технология вместо хора: Как датска компания ще спасява Одеса от руските "Шахед"-и

За да се защити Одеса от руски дронове, се разработват ескадрили от автономни плавателни съдове, които ще могат да патрулират непрекъснато в Черно море с минимален брой персонал на брега, заявява Чарлз Махер - основател и главен изпълнителен директор на датската компания BlueShadow - в интервю за "РБК-Украйна". Фирмата му е разработила системата Blue Dragon – рояк от автономни безпилотни надводни плавателни съдове, предназначени да унищожават руските дронове „Шахед“ на разстояние до 20 километра от брега.

Системата има за цел да защити Одеса и нейната пристанищна инфраструктура от редовните атаки с „Шахед“, предприемани от морето, където възможностите за противовъздушна отбрана са ограничени.

Новата система се планира да бъде разгърната в ескадрили от по 12 безпилотни апарата. Според концепцията 10 от тях ще остават постоянно на патрул в морето, докато два ще са в базата за техническо обслужване.

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Платформата е проектирана да работи непрекъснато 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, през цялата година.

Такава флотилия от безпилотни кораби може да се управлява от малък екип на брега. „Смятаме, че петима души могат да се справят с това“, каза Махер. Той добави, че презареждането ще се извършва на ротационен принцип - един безпилотен съд се изтегля от морето, презарежда се и след това се връща. Това ще позволи непрекъсната отбрана с минимални изисквания към човешките ресурси.

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Цената: от 10 до 12 млн. евро за първата ескадрила

Разработчиците отбелязват, че изследванията и проектирането все още са в ранен етап, така че окончателната цена на базовата конфигурация все още се доуточнява. Въпреки това приблизителната цена на първоначалната система вече е изчислена.

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„Очакваме първата ескадрила да струва около 10 до 12 милиона евро – това включва бреговото командване и контрол, интеграцията в националната платформа, както и резервни части за поддръжка“, заяви ръководителят на BlueShadow.

В общата сума е включен и пълен комплект резервни части, необходими за техническата поддръжка и обслужването на системата.

Уникалната система BlueDragon

Датският стартъп BlueShadow е разработил уникалната система Blue Dragon за защита на украинското крайбрежие, по-специално на Одеса, от редовни атаки с дронове "камикадзе". Технологията се състои от рояк автономни безпилотни надводни плавателни съдове, способни да засичат и унищожават вражески цели, приближаващи се от морето.

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Основното предимство на системата е способността ѝ да унищожава неограничен брой дронове на разстояние от 10 до 20 километра от бреговата линия. Това би позволило да се прехващат дроновете „Шахед“, преди да достигнат брега, като по този начин се запълват пропуските в противовъздушната отбрана над морските зони и се защитават пристанищната инфраструктура, цивилните граждани и търговските морски маршрути.