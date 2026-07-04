Путин обяви голяма победа за 4-ти юли. Зеленски: Ела да се срещнем в Константиновка, щом си я превзел!

Първият зам.-началник на Генералния щаб на руската армия Сергей Рудской заяви днес на пресконференция, че руските сили изцяло контролират град Константиновка в Донецка област. Такова съобщение направи още снощи и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "В момента градът се намира под пълния ни контрол. Частите на Южната групировка войски приключва прочистването на кварталите от малки групи и единични украински бойци, които могат да се крият в мазетата и руините", заяви Рудской. По думите му украинските сили били изтласкани на няколко километра извън Константиновка.

Зеленски: Ами да се срещнем с Путин там тогава?

Украинският Генерален щаб обаче днес отрече руските съобщения и заяви, че все още контролира стратегически важния източен град, който е ключ към последните позиции на украинската армия в Донбас. "Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции в града и покрайнините му", съобщиха от Генералния щаб.

Президентът Володимир Зеленски също бе категоричен:

"Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина. Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война", каза Зеленски в социалните мрежи.

Путин се опитва да повлияе на западните медии

Владимир Путин иска да използва "изфабрикуваното" превземане на Константиновка, за да повлияе на отразяването на войната в западните медии. Това е оценката на Института за изучаване на войната (ISW).

Според анализа му, твърденията на Москва, че руската армия е поела контрол над Константиновка, противоречат на "всички налични данни за действителния мащаб на напредъка на руските войски в града". "По-голямата част от руското присъствие в града се състои от малки групи саботьори, разпръснати сред украинските позиции", се казва там.

Според ISW Русия се опитва да "заблуди Запада относно способността на руските сили да напредват бързо по цялата фронтова линия". По-специално, Владимир Путин вероятно се надява да използва примера с Константиновка, "за да повлияе на отразяването на войната в западните медии през уикенда, особено в навечерието на националния празник на Америка – Четвърти юли", се посочва в доклада.

Припомняме, че битката за Константиновка се води от края на миналата година, когато руски войници започнаха да проникват вътре в града.