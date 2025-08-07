За първи път от 40 години насам: Мащабно бедствие в Големия бариерен риф

Големият бариерен риф се сблъска с най-рязкото годишно понижаване на броя на живи корали за последните четири десетилетия, съобщи Independent. По данни на Австралийския институт за морски науки, два от три района на рифа са загубили значителна част от коралите през последната година. Причината е топлинният стрес, предизвикан от глобалното затопляне.

Причините

Ситуацията се влошава и от циклоните, наводненията и нашествието на морски звезди, които ядат коралите. Експертите предупреждават, че екосистемата на рифа е все по-нестабилна и може да достигне пределната си точка. Учените са регистрирали рекордна загуба на корали след екстремната морска жега през 2024 г. "Наблюдаваме ръст на нестабилност в състоянието на коралите. Това означава, че екосистемата е в хроничен стрес", алармират учените.

Обезцветяване

Процесът на обезцветяване се случва, когато коралите губят водорасли заради прегряването на водата. Ако температурата не се понижава коралите може да загинат. По-рано такива масови явления са били рядкост, но от края на 1990-те години зачестяват. Последното събитие е петото от 2016 г. насам и е засегнало около 75% от изследваните рифове - при повече от 40% от тях обезцветяването е обхванало повече от половината корали."

Особено тревожен е фактът, че за първи път са пострадали южните участъци на рифа, които са били по-устойчиви. Независимо от загубата учените отбелязват, че рифът, както и преди запазва повече корали, в сравнение с други в света и остава популярен туристически обект.

