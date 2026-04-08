След острите критики към Тръмп: Папата приветства примирието между САЩ и Иран

08 април 2026, 12:55 часа 384 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Папа Лъв XIV приветства обявяването на двуседмично примирие между Иран и Съединените щати като "знак на жива надежда", часове след като определи като "неприемлива" заплахата на американския президент Доналд Тръмп "срещу целия ирански народ". "След тези часове на голямо напрежение за Близкия изток и за целия свят приемам с удовлетворение и като знак на жива надежда обявяването на незабавно двуседмично примирие", заяви папата след традиционната си седмична обща аудиенция на площад "Свети Петър". 

"Призовавам този деликатен дипломатически процес да бъде съпътстван с молитва, с надеждата, че готовността за диалог ще се превърне в инструмент за разрешаване на другите конфликти по света", добави Лъв XIV.

Той подчерта, че само чрез връщане на масата за преговори може да се сложи край на войната.

Обявяването на примирието между Иран и САЩ дойде час преди изтичането на ултиматум, поставен от Доналд Тръмп, който заплаши да унищожи "цяла цивилизация“, ако Техеран не отвори Ормузкия проток.

На 7 април Лъв XIV определи като „наистина неприемлива“ заплахата на американския президент „срещу целия ирански народ“.

„Съществуват въпроси на международното право, но преди всичко това е морален въпрос“, заяви той.

Виолета Иванова Отговорен редактор
