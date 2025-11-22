Словашкото правителство подкрепя американския „мирен план“ за прекратяване на войната в Украйна. Братислава обаче признава положителните перспективи за Русия от този план. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо, съобщи Novinky.cz. Премиерът на Словакия нарече американския „мирен план“ претенциозен и се похвали, че „Русия ще излезе от него като пълен победител, укрепнала морално и икономически“. Фицо смята, че Украйна трябва да приеме това предложение.

Подкрепа

"Доколкото Словакия представлява малка част от Европейския съюз, ще подкрепя това споразумение", заяви той, добавяйки, че „САЩ искат да върнат Русия в редиците на „великите сили“. Фицо също така смята, че настоящото предложение е по-лошо за Украйна от плана, обсъждан през 2022 г., но все пак го вижда като възможност за незабавно прекратяване на огъня от двете страни на фронта.

Унгария

Унгария, която е приятелски настроена към Русия, също подкрепя американския „мирен план“. Министър-председателят на страната Виктор Орбан заяви предния ден, че публикуването на 28-точковия план задейства важни процеси, които в крайна сметка ще доведат до организирането на „среща на върха за мир“ в Будапеща.

Американският „мирен план“

Припомняме, че по-рано представителите на САЩ и Русия разработиха 28-точков план за прекратяване на войната в Украйна. Той предвижда отстъпки от страна на Украйна към Кремъл: руски контрол над Донецка и Луганска област, както и завзетите територии в Херсонска и Запорожка област, допълва РБК-Украйна.

В същото време Киев трябва да намали армията си и да се откаже от идеята за присъединяване към НАТО. Заслужава да се отбележи, че ЕС разглежда американския „мирен план“ като капитулация на Украйна и спешно подготвя собствено предложение за прекратяване на огъня. Украинският президент Володимир Зеленски официално е получил проекта на плана от САЩ и планира скоро да го обсъди с президента на САЩ Доналд Тръмп.

