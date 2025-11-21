Зеленски отговори на Тръмп и плана му: Заклел съм се да пазя суверенитета на Украйна (ВИДЕО)

САЩ ни поставят пред много труден избор - или да ги опазим като съюзник, но да отстъпим пред човек, който два пъти ни нападна (руският диктатор Владимир Путин), или да продължим към една от най-тежките зими в историята ни без Съединените щати. Това по същество заяви украинският президент Володимир Зеленски в специално видеообръщение.

"Натискът върху Украйна в момента е един от най-сериозните. Украйна може да се изправи пред много труден избор. Или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или трудните 28 точки, или изключително трудна зима – най-трудната досега – и допълнителни рискове. Живот без свобода, без достойнство, без справедливост. И ние да се доверим на някого, който вече ни е атакувал два пъти", каза украинският държавен глава.

"Те ще очакват отговор от нас. Въпреки че всъщност аз вече съм го дал. На 20 май 2019 г., когато, полагайки клетва за вярност на Украйна, казах: "Аз, Володимир Зеленски, избран от волята на народа за президент на Украйна, се задължавам да защитавам суверенитета и независимостта на Украйна с всичките си действия, да отстоявам правата и свободите на гражданите, да спазвам Конституцията и законите на Украйна, да изпълнявам задълженията си в интерес на всички сънародници и да издигам авторитета на Украйна в света". За мен това не е протоколна формалност за отметка - това е клетва. И всеки ден съм верен на всяка нейна дума. И никога няма да я предам. Националният украински интерес трябва да бъде взет предвид", подчерта Зеленски

Думите му са исторически - защото с новия-стар план, подготвен от Стив Уиткоф, представителя на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, по същество от тиражираното във всички големи западни медии Украйна трябва да отстъпи много повече. За Русия като компромиси от досега видяното може да се счита единствено, че ще трябва да плати евентуално около 100 млрд. долара, за да вземе "под аренда" целия Донбас. Но Украйна ще трябва да отстъпи от там, да намали наполовина армията си, което ще я направи много уязвима на следваща инвазия от страна на Путин, а за капак точно в Донбас под украински контрол е агломерацията Славянск - Краматорск, която е считана за "крепостен пояс", през който, за да мине, всеки враг ще трябва да даде колосални жертви

