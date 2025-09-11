Словакия с цинична реакция след нахлуването на руски дронове в Полша

Словакия, управлявана от премиера Роберт Фицо, отново попадна под светлините на прожекторите като държава, която е враждебно настроена към Украйна и приятелски - към Кремъл. Външният министър Юрай Бланар определи нахлуването на най-малко 19 руски дрона в Полша като ескалация, но изрази надежда, че дроновете „са били предназначени да се озоват на украинска територия“. Словашката информационна агенция TASR цитира изявлението му преди заседание на правителството в сряда, 10 септември.

„Изразяваме нашата абсолютна солидарност и в същото време подкрепяме консултациите, които Полша започна съгласно член 4 от Северноатлантическия договор“, каза той. Министърът използва случая, за да призове за мирни преговори, инициирани от президента на САЩ Доналд Тръмп, и за установяване на мир.

Цинично изказване на Юрай Бланар

„Искам да вярвам, че дроновете, които проникнаха в полската територия, не са били там, за да атакуват Полша, а са били предназначени да се озоват на украинска територия“, каза Бланар.

Снимка: словашкият премиер Роберт Фицо, Getty Images

Критиците му, сред които и бившият дипломат Роберт Ондрейчак, осъдиха изявлението като срамно и отбелязаха, че тези дронове убиват цивилни граждани в Украйна. „Той пропусна чудесна възможност да замълчи“, заяви Ондрейчак по адрес на външния министър.

По-рано словашкият премиер Роберт Фицо също направи спорно изявление - че е необходимо да се установи „кой е контролирал дроновете“, нарушили полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември.

Виктор Орбан използва случая, за да призове за мир

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази пълна солидарност с Полша по повод инцидента, като определи нарушаването на нейната територия като неприемливо. Той използва момента, за да засили позицията на Унгария за търсене на мир във войната в Украйна, и подкрепи усилията на Тръмп за прекратяване на войната.

