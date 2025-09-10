Туск потвърди, че руски дронове са навлезли в Полша. В САЩ: Това е атака срещу съюзник на НАТО (СНИМКИ И ВИДЕО)

Войната в Украйна:

"Непосредствена атака срещу съюзник на НАТО", така определи руската атака с дронове срещу Полша конгресменът-републиканец Джо Уилсън. По думите му това е повод за администрацията на Доналд Тръмп да въведе незабавно строги санкции срещу Кремъл и да засили военната подкрепа за Украйна. "Русия атакува съюзника на НАТО Полша с ирански дронове по-малко от седмица, след като президентът Тръмп прие своя полски колега в Белия дом. Това е акт на война и ние сме благодарни на съюзниците от НАТО за тяхната бърза реакция на продължаващата непредизвикана агресия на военния престъпник Путин срещу свободните и трудолюбивите хора", коментира още Уилсън. 

Оръжие за Украйна

Той призова администрацията на Тръмп да въведе санкции, които са парализират руската военна машина и да достави на Украйна съвременно оръжие за удари по територията на Руската федерация.

"Путин вече не се задоволява само с поражението в Украйна, като бомбардира майки и бебета, сега той изпробва нашата решимост на територията на НАТО. Путин заяви, че "Русия не познава граници". Свободните и процъфтяващите нации ще научат Русия какво значи граници", подчерта конгресменът.

Набор за резервисти

Заради нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша в 10 войводства е обявен ускорен призив на резервисти за териториална отбрана. Резервистите трябва да се явят за изпълнение на задачи в течение на 6 часа. В други 6 войводства резервистите имат 12 часа, за да се явят.

Атаката

Над 10 руски дрона тип "Шахед" атакуваха Полша в нощта на 10 септември. Полските власти заявиха, че става въпрос за безпрецедентно нарушаване на въздушното пространство. Премиерът Доналд Туск съобщи, че е информирал генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Нито от въоръжените сили, нито самият Туск не казаха, че въздушното пространство на страната е нарушено от руски дронове. Военното ръководство обяви началото на военна операция и призова гражданите да останат у дома. От въоръжените сили отбелязаха, че в най-голяма опасност са Подляско, Мазовецко и Люблинското войводства.

Преди минути полският премиер потвърди, че дроновете атакували Полша са руски.

 

По думите на министърът на отбраната на Полша Владислав Косиняк-Камиш дроновете, нарушили въздушното пространство на страната са били над 10. Всички те са свалени. В момента продължава търсетено и идентифицирането на местата на възможното падане на елементи от свалените обекти. От министерството на отбраната изразиха благодарност на кралсите ВВС на Нидерландия и силите на НАТО за подкрепата. Съобщава се, че изтребители F-35 са помогнали да се осигури безопасността на полското небе по време на инцидента. 

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна. Това заяви по-рано премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс. "В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство. Военните използваха оръжия срещу тези цели."

Не за първи път

Това не е първият път, когато Полша вдига своята военна авиация заради руските атаки по Украйна. Разликата е, че преди на територията на страната навлизаха руски дронове в граничните райони.

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че полски самолети са използвали оръжия срещу вражески цели и страната е в постоянен контакт с командването на НАТО. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил информиран за навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша.

