В публикацията се казва следното:

„Според разследването врагът (руснаците - бел.ред.) е ударил гражданския обект от комплекс С-300. Това се доказва по-специално от идентифицираните фрагменти от ракетата, открити на мястото на трагедията.

Днес в The New York Times беше публикувана доста манипулативна статия, в която се казва, че украинска ракета е паднала в Константиновка. Между другото, неин автор е Томас Гибънс-Неф, който многократно е бил забелязван да пропагандира руския дневен ред. Това е вече четвъртата статия на журналиста в The New York Times, в която той се опитва да дискредитира Украйна и нашата армия.

По-рано той написа, че Украйна използва касетъчни боеприпаси в населени места, заяви, че нашите военни търгуват с танкове и артилерия, а също така обвини американските доброволци, помагащи на Украйна, в разточителство.

Журналистът вече два пъти е бил лишаван от прескартата на Въоръжените сили на Украйна за нарушаване на правилата за работа в районите на бойни действия."

Междувременно "Украинская правда" съобщи, позовавайки се на източник от сухопътните войски на Украйна, че те нямат на въоръжение системи за ПВО "Бук". Втори източник на изданието пък е заявил, че в същия ден, 6 септември, ВВС на Украйна не са използвали "Бук".

От ежедневника са се обърнали за коментар и към отдела за стратегически комуникации на Офиса на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна, който е заявил, че „за изясняване на обстоятелствата на ракетната атака, Службата за сигурност на Украйна е започнала наказателно производство по член 438 за „Нарушение на законите и обичаите на войната". В момента тече официалното разследване. До приключването му, според закона, коментирането на каквито и да е подробности около инцидента е забранено и неуместно. Защото руските пропагандисти могат и ще го използват."

Коментар в Х направи и съветникът на украинския президент Михайло Подоляк:



"Без съмнение, появата на публикации в чуждестранни медии със съмнения относно участието на Русия в атаката срещу Константиновка води до разрастване на конспиративните теории и следователно изисква проверка и правна оценка от страна на следствените органи. Обществото със сигурност ще получи отговор на въпроса какво точно се е случило в Константиновка. Както и в хилядите други случаи на руски удари по страната ни като част от непредизвиканата война. Все пак трябва да се има предвид, че правоприлагащите органи по подразбиране провеждат задълбочено и подробно разследване на всеки случай като част от записването и документирането на руските военни престъпления. Проучват се и обстоятелствата на удара в Константиновка. Така или иначе истината ще бъде установена. Междувременно не трябва да забравяме: именно Русия започна инвазията в Украйна и Русия е отговорна за внасянето на войната в страната ни. И именно Русия редовно нанася масирани удари с ракети, бомби и дронове срещу гражданска инфраструктура и цивилни. Украйна води изключително отбранителни действия, защитавайки себе си и своите територии."

No doubt, the appearance of publications in foreign media with doubts about Russia's involvement in the attack on Kostiantynivka entails the growth of conspiracy theories, and therefore requires examination and legal assessment by the investigative authorities. The society will…