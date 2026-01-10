Смяташе се за невъзможно: Украинската ПВО за пръв път е свалила руска балистична ракета в Харков (СНИМКИ)

По време на руската атака днес срещу Харков украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали руска балистична ракета, насочена към града. Съобщава се, че това е първи такъв случай от началото на войната в града. Преди това се е смятало за технически невъзможно свалянето на балистични ракети, тъй като на тях им отнема само между 40 и 90 секунди, за да достигнат до целта си, конкретно до Харков, който е на 40-тина километра от границата с Русия, а пускови установки руснаците имат разположени в Курска област.

Съобщава се, че ракетата е била свалена от система за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Началникът на Харковската военновременна администрация Олег Синегубов отбеляза, че няма информация за жертви при атаката.

Още: Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО)