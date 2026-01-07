Снежен капан: Над 700 отменени полета в Амстердам (ВИДЕО)

Летището в Амстердам, едно от най-големите в Европа, обяви отмяна на най-малко 700 полета поради сняг и вятър, след дни на прекъсвания в пътуванията, свързани с времето, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Повече от 1000 души прекараха нощта в летището, където са поставени полеви легла и е предложена закуска на пътниците, принудени да пренощуват там. Очаква се броят на отменените полети да се увеличи през деня.

Припомняме, че вече шести ден сняг и лед продължават да нарушават трафика в Нидерландия. Движението на всички влакове е блокирано.

