"Казваха, че ако спечеля изборите, ще се хвърлят през прозореца. Голяма злоба им вкарахме, объркахме сметките"

Някои хора казаха, че ще се хвърлят през прозореца, ако аз спечеля изборите във федерацията по борба. Това заяви Станка Златева в интервю за Actualno.com. Тя смята, че атаките срещу нея се дължат на това, че е объркала сметките на много хора, а по този начин им е вкарала голяма злоба. Златева обаче е категорична, че няма да отстъпи под призивите за оставка - и отбеляза, че щом Гриша Ганчев е прекарал два дни в Сливен, значи е възбудила неговото любопитство.

"Когато подавах документи (като кандидат за председател на федерацията - бел.ред.), някои хора казаха, че ще се хвърлят през прозореца, ако аз спечеля. Защото им развалихме рахатлъка. Явно голяма злоба им вкарахме, объркахме им сметките", заяви Станка Златева в обширно интервю пред нашата медия.

"Щом г-н Ганчев прекара два дни в Сливен, това е голям жест. Хора от такива величини да присъстват на някакви шампионатчета в България. Явно сме възбудили тяхното любопитство. Състезанията протекоха по различен начин, направила се е голяма икономия за федерацията, а не разхищението, което се получава всяка седмица в шампионати", добави още тя. 

"Не знам какво протестират. При положение, че имаше среща с класическия стил, с Гриша Ганчев. Половината от ЦСКА дойдоха на лагера, само мъжете не идват. Цялото това напрежение и цялата тая кал са заради двама треньори, които не са български граждани, и няколко състезатели, които може и да искат да дойдат, но просто така им поставят условията", коментира още Златева.

Ръководителят на родната борба коментира още, че никога не е виждала Делян Пеевски, а цялото интервю на Станка Златева пред Actualno.com може да четете в линка.

