Късна драма в Пловдив: Лудогорец падна от Ботев и май сдаде титлата

23 февруари 2026, 20:08 часа 615 прочитания 0 коментара

Днес, на 23 февруари, от 18 ч. имахме възможността да наблюдаваме може би един от най-важните мачове през сезона в Първа лига. Ботев Пловдив, който е в криза, посрещна Лудогорец, който е на върха на вълната и гони Левски в битката за титлата. Но гол в последните секунди реши мача в полза на страдащите "канарчета" и тук идва въпросът: Сдаде ли Лудогорец титлата?

Първото полувреме няма да остане в историята

Първото полувреме от сблъсъка между Ботев Пловдив и Лудогорец няма да се запомни с много. Заслужава си да се отбележи, че Пер-Матиас Хьогмо направи цели 5 промени в стартовия състав от мача с Ференцварош на 19 февруари. Това си пролича в играта на "орлите", но те не допуснаха сериозни грешки в защита и първата част приключи без голове. На полувремето бяха извършени две смени - Лукас Араухо влезе в игра за Ботев Пловдив на мястото на Мартино, който си беше изкарал жълт картон. А за Лудогорец Петър Станич замени Ерик Маркус.

Ботев Пловдив

Лудогорец трябваше да прави смени, за да изравни

Второто полувреме бе на съвсем различния полюс. Ботев Пловдив откри резултата с гол на Николай Минков само 3 минути след подновяването на играта. След изтичането на час игра Хьогмо предприе още един важен тактически ход, с който да подсили нападението на Лудогорец. От скамейката влязоха Бернард Текпетей, Винисиус Ногерйра и Квадво Дуа - и тримата титуляри от мача с Ференцварош.

Ботев Пловдив взе победата в добавеното време

В 81-вата минута дойде изравнителното попадение. Идан Нахмиас се разписа за шампиона. Само минута по-късно Никола Солдо си изкара червен картон, с който увеличи шансовете на "орлите" за пълен обрат. Разградчани обаче не просто не се възползваха, а допуснаха още един гол. Карлос Алгара се разписа в 3-тата минута на добавеното време и взе победата за Ботев Пловдив. Така разликата между лидера Левски и втория Лудогорец нараства на 10 точки.

Николай Илиев
