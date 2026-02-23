Един от участниците на Мондиал 2026 остана без треньор

Рекордните 48 отбора се класираха за Световното първенство по футбол тази година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Редица страни, сред които Кюрасао, Йордания, Кабо Верде и Узбекистан ще дебютират на голямата сцена. Кюрасао завърши на първо място в групата си в квалификациите на КОНКАКАФ и по този начин се превърна най-малката държава, класирала се на Мондиал. Този успех бе извоюван начело с бившия мениджър на Съндърланд и Рейнджърс - Дик Адвокаат.

Най-малката страна на Мондиал 2026 остана без селекционер

Нидерландският специалист пое отбора на Кюрасао през 2024 година и го преведе през световните квалификации, постигайки най-големия успех в историята на страната. Адвокаат обаче няма да бъде до своите възпитаници това лято. По-рано днес той се оттегли от поста си на национален селекционер. Футболната федерация на Кюрасао публикува изявление, в което потвърждава, че Адвокаат, който през септември ще навърши 79 години, ще се оттегли от поста си, "за да посвети цялото си внимание на дъщеря си, която има здравословни проблеми".

"Винаги съм казвал, че семейството е по-важно от футбола. Затова това е естествено решение. Казвам това, но ще ми липсват много Кюрасао, неговите хора и колегите ми. Считам, че класирането на най-малката страна в света за Световното първенство е едно от най-важните събития в кариерата ми. Гордея се с играчите, екипа и членовете на борда, които повярваха в нас", заяви нидерландският специалист.

В Кюрасао вече избраха наследник на Адвокаат

От федерацията не се забавиха с избора си на следващ селекционер, като вече назначиха заместник на Адвокаат. Става въпрос за бившия треньор на ПСВ и Фейенорд - Фред Рутър, който ще поеме националния отбор на първото му участие в Световното първенство. При представянето си Рутър заяви, че е говорил подробно с Адвокаат и ще "продължи по същия път".

Припомняме, че наскоро Кюрасао дори задмина националния отбор на България в ранглистата на ФИФА. Кюрасао има население от малко над 150 000 души и е автономна част от Кралство Нидерландия. Въпреки това, редица от най-големите звезди на страната, включително братята Леандро и Жуниньо Бакуна и нападателят Юрген Локадия, са играли във Висшата лига на Англия. Бившият халф на Манчестър Юнайтед и Лутън Таун Тахит Чонг смени националността си и миналата година също започна да играе за Кюрасао, след като преди това е представлявал Нидерландия в младежките национални отбори.

