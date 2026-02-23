Станка Златева пред Actualno.com: Никога не съм виждала Пеевски! Развалихме рахатлъка на ЦСКА и Ганчев

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева даде обширно интервю пред Actualno.com, в което коментира призивите за оставка и организирането на протест срещу нейното управление. По думите ѝ, единствено спортният клуб по борба ЦСКА начело с Гриша Ганчев, както и Цоло Божилски, са против ръководството на федерацията. Златева смята, че има пълната подкрепа на 100 клуба, гласували за нея на Общото събрание миналата година. И добави, че има информации, че от опозицията обикалят по градовете да събират подписи за свикване на извънредно Общо събрание, но никой не е съгласен с тази подписка.

Станка Златева: "100 клуба са гласували за мене, а 5 протестират! Как да подам оставка?"

Попитана за организирания протест на 4 март, Станка Златева заяви следното пред Actualno: "Не знам освен ЦСКА и Цоло Божилски, дали има някой друг против. Абсолютно всичко върви както си му е редът - турнири, лагери, хората се готвят. Само едни и същи хора имат претенции. Това си е тяхно виждане. Цялата погнуса, която хвърлят към борбата, не е окей. Решението е тяхно, могат да правят каквото си искат."

"Някой друг да виждате да протестира? Как да подам оставка? 100 клуба са гласували за мене, и 5 протестират... Не знам какво протестират. При положение, че имаше среща с класическия стил, с Гриша Ганчев. Половината от ЦСКА дойдоха на лагера, само мъжете не идват. Цялото това напрежение и цялата тая кал са заради двама треньори, които не са български граждани, и няколко състезатели, които може и да искат да дойдат, но просто така им поставят условията", добави още Златева.

Новиков и Милов няма да се състезават за България, ако не присъстват на националните лагери

Станка Златева заяви още, че щом олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов не присъстват на лагерите на националните отбори, те няма как да участват на предстоящото Европейско първенство по борба. "Имахме разговори с Гриша Ганчев. Всеки си "шета на акъла". Той е голям човек, той си преценя сам за неговите спортисти дали ще ги пуска. Вратата е била отворена, имало е разговори - това, че те не продължават да идват, това си е тяхно решение", коментира председателят на федерацията по борба.

"След като Кирил Милов и Семен Новиков не присъстват на подготовка с националните отбори, според вас трябва ли да участват на Европейското? Ние сме ги поканили. Стоян Добрев си подаде оставката, сега не мога да разбера кой им е проблемът. Има си треньори, лагерите вървят, хората си работят. Отново интриги и лъжи се хвърлят, отново провокации, с които да занимават обществото. Пак казвам - лагерите вървят, подготовката върви", добави още тя.

Опозицията на Златева обикаля по градовете да събира подписи, но клубовете са против

"Да ви кажа честно, доста от клубовете звънят, че се ходи по градовете да се събират подписи. Никой не е съгласен с тая подписка, всички подкрепят новия начин на работа, всички подкрепят ръководството. Няма някой, който да каже, че не сме прави. Не виждам нещо, което да ме притеснява. Няколко човека се правят на недоволни и на големи разбирачи. Явно кокалът не е толкова малък, както някои го нарекоха", коментира Станка.

Златева разкри, че тепърва ще изнася информация за злоупотреби на предишната власт във федерацията: "Във федерацията, викаха, не било хубаво да се работи там, ама кокалът никой не го пуска. Постепенно ще започна да изкарвам информация за злоупотребите, които предпочетохме да не ги афишираме толкова. Но явно искат по този начин да се работи. Постепенно ще вадим статистики колко пари, за какво са харчени и къде можеха да отидат тези пари."

"Никога не съм виждала Пеевски, но ако ми дава подкрепа, това е хубаво"

Станка Златева коментира пред нашата медия и слуховете, че има политическа подкрепа от Делян Пеевски. "Аз имам много политически закрилници. Абсолютно цялото министерство. Няма как без политика да има спорт. Със спортния министър сме работили окей, сега чакаме да направим среща с новия спортен министър. Никога не съм виждала Делян Пеевски. Не знам каква подкрепа ми дава, но ако ми дава, това е хубаво, защото без политика, няма да има и спорт. Спортното министерство се ръководи от хора от политиката", подчерта двукратната сребърна медалистка от олимпийски игри.

"Голяма злоба им вкарахме! Голям жест е, че г-н Ганчев прекара два дни в Сливен"

"Когато подавах документи (като кандидат за председател на федерацията - бел.ред.), някои хора казаха, че ще се хвърлят през прозореца, ако аз спечеля. Защото им развалихме рахатлъка. Явно голяма злоба им вкарахме, объркахме им сметките. Щом г-н Ганчев прекара два дни в Сливен, това е голям жест. Хора от такива величини да присъстват на някакви шампионатчета в България. Явно сме възбудили тяхното любопитство. Състезанията протекоха по различен начин, направила се е голяма икономия за федерацията, а не разхищението, което се получава всяка седмица в шампионати."

"Ще почнем лека-полека да изнасяме информация колко човека са били на договори, колко пари от министерството са похарчени, колко пари е получавала федерацията от министерството на спорта. 27 500 лв. са средствата, които са усвоени от министерството на спорта от 2017 до 2024 г.", завърши Станка Златева.

Автор: Стефан Йорданов