Официално: ЦСКА реализира седми входящ трансфер

23 февруари 2026, 17:30 часа 272 прочитания 0 коментара

Българският гранд ЦСКА се подсили с аржентинския централен бранител Факундо Родригес. Днес футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“. Той ще играе като преотстъпен в нашия клуб до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуване. Това е и седмото ново попълнение за ЦСКА през тази зима, като предходните шест бяха реализирани още преди началото на зимната подготовка на отбора.

ЦСКА привлече Факундо Родригес

Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига при „армейците“ от аржентинския Естудиантес Ла Плата. Факундо има солидна кариера в Южна Америка, като е носител на няколко значими отличия – той е шампион на Аржентина, двукратен шампион на Еквадор, носител на Копа Судамерикана и двукратен носител на Купата на шампионите в Аржентина.

Факундо Родригес

На снимката: Факундо Родригес (отляво)

Започва кариерата си в Годой Крус, за чийто първи тим дебютира през 2019 г. в аржентинския елит. В периода 2020-2022 г. играе за Темперлей и Гийермо Браун, а през 2023 г. преминава в еквадорския ЛДУ Кито, където се утвърждава като основен футболист. За 2 сезона Родригес записва участие в 53 мача и отбелязва 2 гола, а добрите му изяви му осигуряват завръщане в родината с трансфер в елитния Естудиантес.

За този клуб през последните 2 години бранителят изиграва 56 мача (с 1 гол) във всички турнири. В ЦСКА той ще носи екипа с номер 32. Факундо Родригес става третият аржентинец в настоящия състав на „армейците“ след Анжело Мартинес и Леандро Годой.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Факундо Родригес
