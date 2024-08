Специално включване: CNN показа какво се случва на граничния пункт в Суджа

Главният кореспондент по международна сигурност на CNN Ник Пейтън Уолш направи специално включване от границата на Украйна с Русия, докато украинските сили напредват по-навътре в Русия след изненадващото им нахлуване.

На кадрите се вижда как украински военни машини преминават свободно през границата с Русия. "Изпълняваме бойна заповед. Никой не знае крайната дестинация", казват украинските военни.

Уолш показва информационното табло, на което са разлепени правилата за преминаване на границата. Но по думите му от руска страна граничният пункт е "напълно незащитен".

Припомняме, че украинска телевизия също направи репортаж от Суджа, а още при влизането в града украински бойци заснеха видео, от което става ясно, че обстановката там е спокойна и всичко е под украински контрол.

CNN showed what is going on at the Sudzha checkpoint



The video shows Ukrainian military vehicles driving freely across the border with Russia.



"We are fulfilling a combat order. Nobody knows the final destination," the Ukrainian military said. pic.twitter.com/uXLVW0I9Eb