Стари боеприпаси намериха в контейнер за боклук (ВИДЕО)

Екип за обезвреждане на взривни вещества е бил изпратен в квартал Кайсариани в центъра на Атина рано сутринта във вторник след като местен жител е съобщил за откриване на оръжия и боеприпаси в контейнер за боклук, пише Kathimerini.

Екипът, пристигнал на улица „Рига Ферайоу“ 11, е огледал контейнера за вода и е събрал, наред с други предмети, два лоста за освобождаване на гранати тип „Арджеш“, една защитна граната с детонатор, десет глави за минохвъргачни снаряди, боеприпаси от различни калибри, разглобен 22-милиметров пистолет, окислени части за оръжие от Втората световна война, три цеви на револвер, цев на картечен пистолет „Томпсън“, железни юмруци, белезници, две сгъваеми палки, гилзи и затвори за оръжия.

Поддирекцията за криминални разследвания и прокуратура в Атина е започнала разследване, за да установи как този арсенал се е озовал в кофата за боклук.