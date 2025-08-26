Войната в Украйна:

Стари боеприпаси намериха в контейнер за боклук (ВИДЕО)

26 август 2025, 13:28 часа 185 прочитания 0 коментара
Екип за обезвреждане на взривни вещества е бил изпратен в квартал Кайсариани в центъра на Атина рано сутринта във вторник след като местен жител е съобщил за откриване на оръжия и боеприпаси в контейнер за боклук, пише Kathimerini. 

Екипът, пристигнал на улица „Рига Ферайоу“ 11, е огледал контейнера за вода и е събрал, наред с други предмети, два лоста за освобождаване на гранати тип „Арджеш“, една защитна граната с детонатор, десет глави за минохвъргачни снаряди, боеприпаси от различни калибри, разглобен 22-милиметров пистолет, окислени части за оръжие от Втората световна война, три цеви на револвер, цев на картечен пистолет „Томпсън“, железни юмруци, белезници, две сгъваеми палки, гилзи и затвори за оръжия.

Поддирекцията за криминални разследвания и прокуратура в Атина е започнала разследване, за да установи как този арсенал се е озовал в кофата за боклук. ОЩЕ: Може да са български: Откриха близо 3000 боеприпаса от Втората световна война край Кавала

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Атина Гърция Боеприпаси информация 2025
