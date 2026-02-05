Украйна се прицели в ТЕЦ в Ростовска област, руски дронове пак удариха Киев (ВИДЕО)

"Общо пет превозни средства на паркинга на селскостопанско предприятие и складова сграда са повредени в Батайск. Няма избухнали пожари. В Новошахтинск са повредени фасадата и остъкляването на частен дом. Четиричленно семейство, живеещо там, не се е нуждаело от евакуация". Това казва губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния си канал в Телеграм, след поредна нощна атака с дронове.

Още: Украйна си отмъщава като спря тока в няколко руски области (ВИДЕО)

Според украински мониторингови канали цел на атаката е била местна ТЕЦ. Тепърва от украинска страна се чака официално изявление - обикновено украинският генщаб го прави, когато действително е постигнато нещо.

Междувременно, в Киев отново има щети и един ранен човек след руска атака с далекобойни дронове. Информацията представи в канала си в Телеграм Тимур Ткаченко, ръководител на военновременната администрация на Киев. Засега няма потвърждение за щети в Святошински район на украинската столица - първоначално се появи информация за удар и там.

Иначе вчера, 4 февруари, руснаците удариха пазар в Дружковка, Донецка област. При удара бяха убити 7 души, още 15 бяха ранени. Местната полиция публикува поредни шокиращи видеокадри от минутите след удара: ВИДЕО, 18+ (може да се гледа само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си).

Още: За Путин зимният терор е по-важен от преговорите: Русия мощно удари украински ТЕЦ-ове при -24 градуса (ВИДЕО)