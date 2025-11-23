Стотици хиляди украинци в САЩ са изправени пред депортиране

Катерина Голиздра вече 6 месеца живее в несигурност, докато чака администрацията на американския президент Доналд Тръмп да реши съдбата на хуманитарната програма, позволила на около 260 000 души, избягали от войната в Украйна, да живеят и работят в Съединените щати, предава Ройтерс.

След като правният ѝ статут изтича през май, 35-годишната Голиздра автоматично е изправена пред риска да бъде депортирана. Тя губи разрешението си за работа и е принудена да напусне поста си на мениджър в хотел "Риц-Карлтън" във Форт Лодърдейл, където печели над 50 000 долара годишно, разказва Ройтерс, цитирана от БТА.

Голиздра остава и без здравна застраховка, с която да покрива лекарски прегледи заради чернодробно заболяване. Тя разказва, че вече не може да изпраща и пари на майка си, също разселена от войната и живееща в Германия.

Проблемът със статута на украинците

Забавянията в обработката на хуманитарната програма за украинци, стартирана от бившия президент демократ Джо Байдън, оставиха близо 200 000 души в риск да загубят законния си статут, сочат вътрешни данни на американското правителство, прегледани от Ройтерс. Броят на украинците, засегнати от забавянията, не е съобщаван досега.

Хуманитарната програма, въведена през април 2022 г., позволи на близо 260 000 украинци да влязат в САЩ за първоначален период от две години. Това е малка част от 5,9 милиона украински бежанци по целия свят, 5,3 милиона от които са в Европа, сочат данните на ООН за бежанците.

Голиздра каза, че няма представа кога или дали изобщо някога разрешението ѝ за престой в САЩ ще бъде подновено. Докато чака новини за заявлението си, тя може да бъде арестувана от федералните имиграционни власти, заявиха трима бивши имиграционни служители.