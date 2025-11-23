Спорт:

Стотици хиляди украинци в САЩ са изправени пред депортиране

23 ноември 2025, 18:35 часа 332 прочитания 0 коментара
Стотици хиляди украинци в САЩ са изправени пред депортиране

Катерина Голиздра вече 6 месеца живее в несигурност, докато чака администрацията на американския президент Доналд Тръмп да реши съдбата на хуманитарната програма, позволила на около 260 000 души, избягали от войната в Украйна, да живеят и работят в Съединените щати, предава Ройтерс.

Още: Срещата в Женева: Важни промени в мирния план отчитат украинските приоритети

След като правният ѝ статут изтича през май, 35-годишната Голиздра автоматично е изправена пред риска да бъде депортирана. Тя губи разрешението си за работа и е принудена да напусне поста си на мениджър в хотел "Риц-Карлтън" във Форт Лодърдейл, където печели над 50 000 долара годишно, разказва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Още: "Лидерството" на Украйна не изрази благодарност за нашите усилия: Тръмп с нова атака срещу Зеленски

Голиздра остава и без здравна застраховка, с която да покрива лекарски прегледи заради чернодробно заболяване. Тя разказва, че вече не може да изпраща и пари на майка си, също разселена от войната и живееща в Германия.

Проблемът със статута на украинците

Забавянията в обработката на хуманитарната програма за украинци, стартирана от бившия президент демократ Джо Байдън, оставиха близо 200 000 души в риск да загубят законния си статут, сочат вътрешни данни на американското правителство, прегледани от Ройтерс. Броят на украинците, засегнати от забавянията, не е съобщаван досега.

Още: Разкритие: Близък съветник на Зеленски създал своя акаунт в X през руско приложение

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Хуманитарната програма, въведена през април 2022 г., позволи на близо 260 000 украинци да влязат в САЩ за първоначален период от две години. Това е малка част от 5,9 милиона украински бежанци по целия свят, 5,3 милиона от които са в Европа, сочат данните на ООН за бежанците.

Още: Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила

Голиздра каза, че няма представа кога или дали изобщо някога разрешението ѝ за престой в САЩ ще бъде подновено. Докато чака новини за заявлението си, тя може да бъде арестувана от федералните имиграционни власти, заявиха трима бивши имиграционни служители.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
САЩ депортация война Украйна принудителна депортация
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес