Торнадо разруши самолети в Нижнекамското летище Бегишево (ВИДЕО)

В Тукаевски район на Татарстан торнадо премина близо до летище Бегишево, предаде ASTRA.

Според очевидци силните ветрове са преобърнали учебни самолети, откъснали са метални обшивки на складови и хангарни сгради, съборили са дървета и са съборили част от бетонна ограда.

Още: Ураганът „Берил“ отне живота на десетки и в Тексас

В Нижнекамското летище Бегишево е повредена авиационна техника, а също и стопански и административни съоръжения, съобщиха от ПАО «Камаз», на които принадлежи летището.



Шкваловият вятър е разпръснал четири учебни самолета "Диамант-42" на Университета за гражданска авиация в Санкт Петербург и един хеликоптер.

Още: Смерч нанесе сериозни щети в Измир, 16 души са ранени

A tornado hit Begishevo Airport in Nizhnekamsk, Russia, scattering planes and a helicopter, and damaging nearby buildings. Unfortunately, the planes were not military. pic.twitter.com/aJtCnc2re6