Приятелят на Силвия от "Ергенът" е като близнак на известен италиански актьор (СНИМКИ)

12 август 2025, 16:10 часа 0 коментара
Наскоро ви показахме новия мъж в живота на Силвия Кирова, която участва в романтичното шоу "Ергенът". Тогава обаче не стана ясно дали между нея и чаровния модел Йоан Бекирски има нещо повече от приятлство. Изглжеда обаче, че каквито и да са отношенията им, двамата се радват а компанията си, а в социалните мрежи споделиха няколко публикации заедно. 

За по-наблюдателните няма да е трудно да се сетят откъде им е познат Бекирски - едни ще го свържат с пъврия сезон на "Диви и красиви", а други пък няма как да не забележат, че има значителна прилика с италианския актьор Микеле Мороне. Визията на Йоан наподобява тази на Мороне, като дори цветът на косата им е идентичен.

Снимка: Getty Images

Двамата определено имат доста голяма прилика помежду си. 

Засега обаче остава загадка дали между българския "Микеле" и Силвия има романтична връзка, или двамата са просто добри приятели с общи теми и интереси. 

Старата връзка на Силвия

Припомняме, че Силвия показа, че може да се разбира като добра приятелка не само с жени, но с мъже, като стана близка с Мартин от "Ергенът". Силвия призна, че в предаването е влязла с още една цел - да покаже, че всички жени, които са се разделили с дългогодишна любов, че отново могат да бъдат щастливи. Това разкри тя в "Надкаст", като разказа за раздялата с бившия си партньор.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Микеле Мороне Силвия Кирова Йоан Бекирски
