Тим от Сегунда представи Пламен Андреев - той се зарече да не допуска много голове и да има „сухи“ мрежи (ВИДЕО)

Втородивизионният испански Расинг Сантандер представи официално бившия вратар на Левски Пламен Андреев като ново попълнение. Младият страж пристигна в тима под наем до края на сезона от нидерландския Фейеноорд. Самият футболист изрази задоволството си от преминаването в отбора от Сегунда дивисион като сподели, че винаги е мечтаел да се докосне до испанския футбол. Андреев също така бе категоричен, че няма да допуска много голове, а феновете и треньорския щаб могат да очакват от него много „сухи“ мрежи.

Пламен Андреев допълни, че не се притеснява от конкуренцията на титулярния вратар на Расинг Сантандер Йокин Ескиета. Българинът сподели, че ще се бори с колегата си за място в стартовата единайсеторка. Родният вратар бе категоричен, че тимът му разполага с достатъчно класни играчи, за да намери място в Ла Лига.

„Много съм уверен за преминаването си тук“

„Много съм щастлив да съм тук. Това е много добра стъпка, крачка напред за мен, защото цял живот съм мечтал да усетя емоцията от футбола в Испания. Нуждая се от игрово време, много съм уверен за преминаването си тук. Ще бъда честен, не знаех много за Расинг, бях запознат с феновете, които са много емоционални. Може би ще разбера повече след пет дни в първия мач за сезона“.

„Аз съм модерен вратар, който чете играта, излиза напред. Могат да ми се доверят, че няма да допускам много голове и ще имам сухи мрежи. През цялата си кариера трябва да се бориш, нуждаеш се от конкуренция. Уважавам много Йокин Ескиета, но ще се боря за това място. Ако искаш да се изкачиш, трябва да се бориш с добри вратари. Нивото в отбора е много добро. През миналия сезон се бориха за място в Ла Лига. Имаме конкуренция на всяка позиция. Можем отново да се борим за това. Това е страхотен отбор с много добри момчета“, заяви Пламен Андреев при представянето си.

