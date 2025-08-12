Израел: Отношенията ни с Берлин са обтегнати

Войната в Украйна:

Решението на Германия за частично спиране на износа на оръжия за Израел е нанесло тежък удар върху отношенията между двете страни. Това заяви израелският посланик в Берлин Рон Просор, предаде ДПА. Връзките не са напълно прекъснати, но са под силно напрежение, добави той в интервю за телевизия "Велт".

Вместо да се обсъди разоръжаването на палестинската групировка "Хамас", се говори за разоръжаването на Израел. "Това е празник за "Хамас", заяви израелският дипломат.

Просор обаче призна, че стратегията на Израел може да бъде предмет на дебат. Но ако отговорът е "да се остави страната без отбрана, без оръжие", това би означавало "Израел да остане беззащитен", заяви той, цитиран от БТА.

Канцлерът Фридрих Мерц обяви миналата седмица, че Германия повече няма да изнася оръжия за Израел, които биха могли да бъдат използвани в Ивицата Газа. Той оправда решението с плановете на Израел да разшири военните си операции на палестинска територия, а именно да поеме контрола над град Газа.

Мерц подчерта, че паузата не засяга оборудване за самоотбрана на Израел, като системи за противовъздушна и военноморска отбрана.

