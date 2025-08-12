Израел: Отношенията ни с Берлин са обтегнати

Решението на Германия за частично спиране на износа на оръжия за Израел е нанесло тежък удар върху отношенията между двете страни. Това заяви израелският посланик в Берлин Рон Просор, предаде ДПА. Връзките не са напълно прекъснати, но са под силно напрежение, добави той в интервю за телевизия "Велт".

Вместо да се обсъди разоръжаването на палестинската групировка "Хамас", се говори за разоръжаването на Израел. "Това е празник за "Хамас", заяви израелският дипломат.

Просор обаче призна, че стратегията на Израел може да бъде предмет на дебат. Но ако отговорът е "да се остави страната без отбрана, без оръжие", това би означавало "Израел да остане беззащитен", заяви той, цитиран от БТА.

Още: Германия спря износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в Газа

Канцлерът Фридрих Мерц обяви миналата седмица, че Германия повече няма да изнася оръжия за Израел, които биха могли да бъдат използвани в Ивицата Газа. Той оправда решението с плановете на Израел да разшири военните си операции на палестинска територия, а именно да поеме контрола над град Газа.

Мерц подчерта, че паузата не засяга оборудване за самоотбрана на Израел, като системи за противовъздушна и военноморска отбрана.