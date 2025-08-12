И в Албания пожарите взеха жертва

Горските пожари в Албания взеха своята първа жертва, съобщи Евронюз Албания, цитирана от БТА. Възрастен мъж е загинал при пожар в община Грамш, окръг Елбасан в Централна Албания. Ситуацията в зоната е тревожна, като пламъците са обхванали и жилища, причинявайки сериозни материални щети. По информация на медията в района има блокирани граждани, но заради гъстия дим и огъня достъпът за линейки, пожарни коли и местните власти е затруднен. Албанското министерство на отбраната информира, че през последните 24 часа в страната са регистрирани общо 50 горски пожара, като 19 от тях продължават да горят, предаде АТА.

Активни остават пожарите в югозападния окръг Вльора, сред които и този близо до Национален парк "Синьото око" (Сюри и калтър/Syri i Kaltër).

Международна помощ

На терен са разположени осем пожарни коли, сред които и такива на албанските въоръжени сили и 90 души оперативни сили, подкрепени от албанската армия,

хеликоптер на въоръжените сили на страната, два гръцки самолета PZL, един чешки и един словашки хеликоптер. Днес се очаква един хеликоптер "Блек хоук" на албанските въоръжени сили също да се включи в гасенето на пламъците.

В защитената зона "Ръзом" в същия окръг продължава да гори площ с храстовидна и горска растителност, като сложният релеф на зоната прави намесата по земя невъзможна. Към момента ситуацията там е стабилна, но остава под наблюдение.

Гори защитена зона

В окръг Дибра (Дебър) в Североизточна Албания горски пожар в защитена зона в община Булчиза също остава активен. Пожарът гори с най-голям интензитет над село Вал, но е далеч от населени зони. Пламъците са обхванали скалиста местност, където има пасища и редки растителни видове.

В окръг Берат продължава да е активен пожарът в град Поличан, като огънят бушува извън територията на оръжеен завод в близост, но се е доближил до дом за възрастни. Евакуация на гражданите се е наложила в село Плиръз до Поличан.

Снимка Министерство на отбраната

На терен за гасенето на пламъците работят 75 души, подкрепени от хеликоптер на албанските въоръжени сили. В село Рехова до Поличан друго огнище е стигнало в близост до жилищни сгради, като местните жители са евакуирани, а работата по потушаването на огъня продължава.

В окръг Тирана в Централна Албания продължава да гори пожарът близо до село Иба, като оперативните сили продължават работата по гасенето му.

Застрашени са жилища

Друго активно огнище е това при селата Ферай и Зал-Хер, където горят храсти. Там ситуацията се е усложнила и са застрашени жилищни сгради, като два хеликоптера "Блек хоук" на Обединените арабски емирства са на място за гасенето на огъня.

Активни пожари има още в окръзите Дуръс и Шкодра (Северозападна Албания), Кукъс (Североизточна Албания), Елбасан (Централна Албания), Гирокастра (Южна Албания) и Корча (Югоизточна Албания). Те остават под наблюдение на местните власти.

За гасенето на пожарите на територията на цялата страна са ангажирани общо 82 пожарни коли и 1080 души оперативни сили. Помощ на страната с противопожарни средства оказват Хърватия, Гърция, Обединените арабски емирства, Чехия и Словакия.

Албанските власти призовават гражданите за повишено внимание и за докладване на всеки пожар пред местните власти.

