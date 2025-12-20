Войната в Украйна:

20 декември 2025, 14:38 часа 425 прочитания 0 коментара
Трети път за седмица: Турция пак откри паднал дрон (СНИМКИ)

Неизвестен дрон се е разбил в провинция Балъкесир в западната част на ТурцияСпоред Hürriyet фермери са открили безпилотната машина в селския район на Маняс и са го предали на силите за сигурност. Инцидентът е станал на 10 декември, но за него става ясно едва сега. Местни жители забелязали сигнал, идващ от пшенично поле, и открили дрона с отворен парашут, пише изданието. Това се вижда и от публикуваните снимки.

На мястото пристигнали жандармерийски части, включително експерти по обезвреждане на бомби и кучешки екипи. След първоначална проверка дронът бил натоварен на военен автомобил и изпратен в столицата Анкара за подробна експертиза, отбелязва Hürriyet.

Според кмета на селото по дрона не е имало надписи, знамена или отличителни знаци, за да се направи оценка какъв е.

Трети подобен инцидент за седмица в Турция

Това е третият подобен инцидент, съобщен през последната седмица. На 19 декември бе съобщено, че в Турция е открит свален руски дрон "Орлан-10" - в Община Измит, намираща се в североизточната турска провинция Коджаели.

На 15 декември Министерството на отбраната на югоизточната ни съседка обяви, че в нейно небе над Черно море е бил свален неизвестен дрон с помощта на изтребител F-16.

Анкара е информирала както Украйна, така и Русия, да действат предпазливо, за да се избегнат мерки, които биха могли да повлияят негативно на сигурността в Черно море, казаха след инцидента с "Орлан-10" от военното министерство на Турция.

