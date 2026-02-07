След снощното освиркване на Джей Ди Ванс говорителят на МОК с призив

Международният олимпийски комитет (МОК) днес призова за спазване на феърплей, ден след освиркването на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс при откриването на Зимните олимпийски игри в Милано, предаде Франс прес.

Джей Ди Ванс беше освиркан при появата си на гигантския екран, окачен на стадиона, по време на церемонията по откриването на Игрите в Милано снощи. Освиркването беше до голяма степен заглушено от силната музика от високоговорителите на стадиона. Американските спортисти обаче бяха топло посрещнати от публиката по трибуните на стадиона, който може да побере до 75 000 души.

Преди откриването на Зимните олимпийски игри американският вицепрезидент се срещна с италианския премиер Джорджа Мелони и с президента на МОК Кърсти Ковънтри.

Снимка: Getty Images

Стотици хора обаче излязоха вчера на протест в Милано срещу посещението на Ванс и присъствието на служители от агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) в американската делегация за откриването на игрите, отбелязва АФП.

