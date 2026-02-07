Оставката на Румен Радев:

Почина прапраправнукът на поета Александър Пушкин

Вячеслав Гуцко, прапраправнукът на поета Александър Пушкин, е починал на 29 януари, съобщи руският държавен музей "Пушкин". 87-годишният Гуцко бе праправнук на най-големия син на Пушкин. Той е прекарал над 50 години, работейки в конструкторското бюро за транспортно и химическо машиностроене в завода "Лихачов".  

"Символично е, че Вячеслав Александрович почина на 29 януари — същия ден (по стар стил), когато сърцето на неговия велик прародител спря да бие", пише в съобщението от музея. 

