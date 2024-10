Три пъти дотук за деня: Движението на Кримския мост е спряно, има димна завеса (ВИДЕО)

Цели три пъти днес, 17 октомври, движението по Кримския мост беше спирано. Това съобщават украинският телеграм канал "Кримски вятър".

Първият път беше в ранния следобед, около 15:00 часа българско време, като назначеният от руснаците губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви опасност от обстрел с ракети в личния си канал в Телеграм и след известно време съобщи, че опасността отминала. Вторият път вече беше около 17:00 часа, като в социалните мрежи се появиха и снимки на димна завеса на Кримския мост - а в руски телеграм канали се разтревожиха, че почва украински обстрел с ракети Storm Shadow.

A smoke screen has been put up in the Kerch strait, according to Russian sources pic.twitter.com/osTcLbP65B