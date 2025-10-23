Войната в Украйна:

Трима арестувани за руски шпионаж във Великобритания

23 октомври 2025, 15:55 часа 251 прочитания 0 коментара
Трима арестувани за руски шпионаж във Великобритания

Британската полиция съобщи днес, че е арестувала трима мъже, заподозрени в съдействие на чуждестранна разузнавателна служба, като престъпленията са свързани с шпионаж за Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В четвъртък, 23 октомври, трима мъже на възраст 48, 45 и 44 години бяха арестувани на адреси в западната и централната част на Лондон. Претърсвания се извършват на тези адреси, както и на друг адрес в западната част на Лондон“, се казва в изявлението на полицията в британската столица.

Още: За шпионаж за Русия: Трима задържани във Великобритания

На сайта ѝ е разпространено изказване на командир Доминик Мърфи, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондон: "Наблюдаваме нарастващ брой хора, които бихме описали като "проксита", вербувани от чуждестранни разузнавателни служби, и тези арести са пряко свързани с нашите продължаващи усилия да прекъснем този тип дейност."

Още: Русия шпионира над Германия кога и какви оръжия заминават за Украйна

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Великобритания Шпиони арестувани руски шпионаж
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес