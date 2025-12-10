FT: Тръмп е дал краен срок на Зеленски да приеме мирния план на САЩ

Пратениците на Доналд Тръмп са дали на Володимир Зеленски няколко дни, за да отговори на предложеното мирно споразумение, изискващо Украйна да приеме териториални загуби в замяна на неуточнени гаранции за сигурност от страна на САЩ. Това твърдят служители, запознати с разговорите, цитирани от Financial Times. Украинският президент заяви пред европейските си колеги, че по време на двучасов разговор в събота е бил притиснат да вземе бързо решение от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнер. Запознат с предложения график на Киев каза, че Тръмп се надява на споразумение „до Коледа“.

Според официалните лица, Зеленски е казал на американските пратеници, че се нуждае от време, за да се консултира с европейските си съюзници, преди да реагира на предложението на Вашингтон, което Киев се опасява, че може да разруши западното единство, ако САЩ продължат напред без европейската подкрепа. По-късно стана ясно, че украинският президент вече е съгласувал нови текстове на мирния план и ще ги представи още в сряда на Доналд Тръмп.

Един от западните представители определи украинската страна като притисната между искания за територия, които не може да приеме, и искания на САЩ, които не може да отхвърли. „Честно казано, американците търсят компромис днес“, каза Зеленски пред репортери на брифинг по WhatsApp в понеделник вечерта. Украинският президент се срещна с колегите си от така наречената група Е3 – Франция, Германия и Обединеното кралство, в Лондон в понеделник. Германският канцлер Фридрих Мерц намекна за неотложността на ситуацията в началото на срещата на Даунинг стрийт 10, казвайки, че лидерите са се събрали, за да обсъдят „предстоящите дни, защото това може да бъде решаващ момент за всички нас“.

Зеленски заяви във вторник вечерта, че работи „много активно“ по компонентите на споразумение за прекратяване на войната. „Украинските и европейските компоненти вече са разработени по-подробно и ние сме готови да ги представим на нашите партньори в Америка“, каза той. „Заедно с американската страна очакваме да направим възможните стъпки възможно най-ефективни и възможно най-бързи“, добави той.

Виткоф и Кушнер работиха с преговарящите от Киев в Маями миналата седмица в продължение на три дни преговори. Зеленски беше представляван от Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, и Андрий Гнатов, началник на Генералния щаб. Зеленски посочи, че е постигнат напредък в преразглеждането на първоначалния 28-точков мирен план на САЩ, изготвен със значително руско участие. Първоначално той включваше няколко „антиукраински“ точки, които Зеленски заяви, че не би бил склонен да приеме, но сега е намален до 20 точки и е по-благоприятен за Киев.

В понеделник Зеленски заяви пред европейските лидери, че се опасява, че ЕС ще се откаже от план за „репарационен заем“ за Украйна, подкрепен от замразени активи на руската централна банка, главно поради опасения да не разстрои Вашингтон и да не загуби подкрепата си за европейските гаранции за отбрана и сигурност. В интервю за Politico в понеделник Тръмп беше попитан дали е определил срок, в който Зеленски да постигне споразумение. „Ами, той ще трябва да се заеме с нещата и да започне, ъъъ, да ги приема... защото губи“, каза американският президент за украинския си колега.

През последните месеци руските сили ескалираха ракетните си атаки и атаките с дронове срещу енергийната инфраструктура на Украйна и постигат стабилни, макар и скъпоструващи, успехи на бойното поле в югоизточната част на страната. В Донецка област, която Русия и САЩ оказват натиск върху Украйна да отстъпи като част от мирно споразумение, московските сили са превзели голяма част от стратегическия бастион Покровск и заплашват с обкръжение сателитния му град Мирноград.

Загубата на тези градове би нанесла удар върху морала на Киев и би предоставила на Кремъл потенциална отправна точка за по-дълбоки удари в региона. Украински представители заявиха пред FT, че президентът Владимир Путин е заявил лъжливо за пълното превземане на градовете в опит да убеди Тръмп, че руската армия не може да бъде спряна.

В изявлението си във вторник вечерта Зеленски отбеляза, че истинското мирно споразумение все още разчита на съгласието на страната, отговорна за започването на най-голямата война в Европа от 1945 г. насам. „И както правилно отбелязват нашите партньори в преговарящите екипи, всичко зависи от това дали Русия е готова да предприеме ефективни стъпки, за да спре кръвопролитията и да предотврати новото разпалване на войната“, каза той.