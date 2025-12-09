Напрежение в Своге, група хора погна кмета, заради митинга на ДПС (ВИДЕО)

До напрежение се стигна малко преди края на митинга на "ДПС - Ново начало" под мотото "Не на омразата" в Своге. Там се появиха група от около 20 души, които отправяха неценцурни викове срещу ДПС. От кадри в социалните мрежи на Любомир Жечев, но и не само и от страницата на "Национано обединение" се твърди, че хората на ДПС били докарани в Своге, което ядосало тези около 20 души, които твърдят, че са жители на града.

Впоследствие в друго видео в социалните мрежи се вижда напрежение пред местно заведение, в което се твърди, че се намира кметът на града Емил Иванов.

Хората отвън скандират оставка, а в друго видео се вижда как полицията отделя двете групи от хора - тези от митинга на ДПС и недоволните граждани, които твърдят, че са от Своге. ОЩЕ: Има ли задържани и провокации на митингите на "ДПС - Ново начало": Последни данни на МВР

Съмненията за провокации

Припомняме, че преди дни от Движение БОЕЦ предупредиха, че се подготвят "ударни групи", с които Пеевски да атакува собствените си протести и да провокира етническо напрежение, да се вдигне градусът и "протестиращите" да тръгнат да търсят реванш в София в сряда, 10 декември. Движение БОЕЦ предупреждаваше, че атаките щели да бъдат извършени от хора, които да се преструват на членове на движението. ОЩЕ: БОЕЦ предупреждава: Сигнали в МВР - Пеевски ще атакува собствените си протести за нагнетяване на напрежение