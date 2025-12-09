Войната в Украйна:

Зеленски: Винаги съм готов за избори

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА. Това изказване той направи пред "Месаджеро" и "Република" в отговор на упреците от страна на Тръмп, че той използва войната, за да избегне произвеждането на избори в Украйна.

Припомняме, че в интервю за "Политико" попитан дали е време Украйна да проведе избори, Тръмп отговори така:

"Да, мисля, че е време. Отдавна не е имало. И нещата не вървят добре. Те използват войната като претекст да не провеждат избори, но аз вярвам, че украинският народ трябва да ги има. Зеленски може и да спечели, но отдавна не е имало избори. Говорят за демокрация, но в един момент това вече не е демокрация."

