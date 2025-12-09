Зеленски: С европейците представяме на Тръмп нашите промени по мирния план още утре

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е готов да проведе избори в рамките на 60-90 дни, ако страната му получи гаранции за сигурността. „Тъй като този въпрос днес се повдига от президента на САЩ, ще отговоря кратко – готов съм за избори. Не само това, моля САЩ да ми помогнат, заедно с европейските колеги, да осигурим сигурността за провеждането на изборите, и тогава в следващите 60-90 дни Украйна ще бъде готова за провеждането на избори“, каза Зеленски.

Президентът се обърна към украинските парламентаристи с молба да подготвят законодателни предложения за промяна на закона за изборите по време на военно положение.

Припомняме, че по-рано днес Доналд Тръмп заяви, че в Украйна трябва да има президентски избори. В интервю за "Политико" попитан дали е време Украйна да проведе вот, американският президент отговори така:

"Да, мисля, че е време. Отдавна не е имало. И нещата не вървят добре. Те използват войната като претекст да не провеждат избори, но аз вярвам, че украинският народ трябва да ги има. Зеленски може и да спечели, но отдавна не е имало избори. Говорят за демокрация, но в един момент това вече не е демокрация."

Зеленски представя променения план на Тръмп още утре

Същевременно Зеленски обяви, че Украйна и нейните европейски партньори скоро ще бъдат готови да представят на САЩ прецизирани документи за мирния план за прекратяване на войната. Той бе категоричен, че всичко зависи от волята на Русия да спре бойните действия. „Украинският и европейският компонент сега са по-развити и ние сме готови да ги представим на нашите партньори в САЩ“, написа той в „Екс“. „Заедно с американската страна очакваме бързо да направим потенциалните стъпки възможно най-осъществими“, посочи украинският президент. Зеленски уточни, че работата по плана ще продължи до късно днес, за да може той да бъде предаден на САЩ утре.

"Украйна не преговаря с Русия, тъй като Москва проявява нулев интерес към това", обяви той. Зеленски добави, че Киев е готов за енергийно примирие, но само ако Русия също е готова.

"Украйна вече използва собствени балистични ракети. В употреба са ракетите Long Neptune, Palyanytsia, Flamingo и Sapsan", обяви още той.