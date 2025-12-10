Дузпа в края донесе победата на Ливърпул над Интер, Барселона с труден успех у дома

Ливърпул победи Интер в дербито на шестия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Двубоят, който се състоя на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано завърши при резултат 1:0 за гостите от Англия. Единственото попадение в срещата падна в 87-ата минута и бе дело на Доминик Собослай, който се разписа от дузпа. Наказателният удар бе отсъден, след като Бастони задържа Вирц в пеналта на домакините.

Отмениха гол на Ливърпул преди почивката

Ливърпул стартира по-активно срещата, но така и не успя да стигне до нещо по-интересно пред вратата на Интер. Все пак в 18-ата минута Къртис Джоунс излезе на добра позиция и стреля, но Ян Зомер спаси. Малко по-късно отново стражът на „нерадзурите“ се намеси, за да отрази удар на Гравенберх.

В 32-ата минута Ливърпул стигна до гол. Ибрахима Конате се разписа във вратата на Интер, но след дълъг преглед със системата ВАР попадението бе отменено, тъй като Екитике е играл с ръка секунди по-рано. До края на първата част домакините опитаха да натиснат мърсисайдци и създадоха няколко добри положения, но до гол не се стигна.

Собослай донесе трите точки на мърсисайдци

Второто полувреме стартира отново с натиск на гостите от Англия, но Исак не успя да намери очертанията на вратата на Интер. „Нерадзурите“ отговориха с удар на Лаутаро Мартинес, който обаче бе блокиран в последния момент от бранител на „червените“. В 65-ата минута Тюрам пробва своя късмет, но ударът му мина на сантиметри от левия страничен стълб.

Малко преди края на редовното време на мача Ливърпул получи право да изпълни дузпа. Бастони задържа Вирц в наказателното поле на Интер и съдията посочи бялата точка. Зад топката застана Доминик Собослай, който матира Ян Зомер и донесе успеха на английския гранд.

Барселона трябваше да обръща Айнтрахт

В друг мач от програмата на Шампионска лига Барселона се измъкна от голям провал, след като победи трудно Айнтрахт Франкфурт с 2:1. Двубоят се игра на стадион „Камп Ноу“ като каталунците изоставаха в резултата до 50-ата минута. Благодарение на две попадения на Жул Кунде обаче момчетата на Ханзи Флик успяха да вземат трите точки. За гостите от Айнтрахт точен бе Ансгнар Кнауф, който се разписа в 21-ата минута на двубоя.

Класирането в Шампионска лига

След успеха си Ливърпул събра 12 точки и се изкачи на 8-мо място във временното класиране в Шампионска лига. Интер е пети също с 12 пункта в актива си, но „нерадзурите“ са с по-добра голова разлика. Барселона е на 14-та позиция с 10 точки, докато Айнтрахт е 30-ти с 4.

Шампионска лига, резултати

Кайрат – Олимпиакос 0:1

Байерн Мюнхен – Спортинг Лисабон 3:1

Монако – Галатасарай 1:0

Аталанта – Челси 2:1

Барселона – Айнтрахт Франкфурт 2:1

Интер – Ливърпул 0:1

ПСВ Айндховен – Атлетико Мадрид 2:3

Тотнъм – Славия Прага 3:0

Унион Сент Жилоа – Олимпик Марсилия 2:3