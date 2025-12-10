Зеленски призна: В момента нямаме сили да си върнем Крим

Украинският президент Володимир Зеленски призна, че Украйна в момента няма сили да си върне полуостров Крим. „Ще бъда честен: да, днес нямаме силите за всичко това. Нямаме достатъчно подкрепа за всичко това", заяви пред журналисти украинският президент.

Тръмп с бисери за Крим

Междувременно Доналд Тръмп отново шокира всички с изявленията си за локацията на Крим. В интервю за Politico той нарече Крим „сърцето на страната“ и твърди, че полуостровът е „обграден от океан от всички четири страни“. След това той добави, че Крим е свързан с континенталната част чрез „тънък провлак“ и че има „най-доброто време и всичко най-добро“.

Тръмп също така обяви, че Барак Обама „е принудил Киев да се откаже от Крим“, и че по онова време той „не е имал цялата информация“. Сега, според него, той има „отлично познание“ за региона. Реално Крим се намира в северната част на Черно море и частично граничи с Азовско море, но наоколо няма какъвто и да е океан.

