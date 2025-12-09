Протестът на ДПС в Кюстендил взриви мрежата: Не на еврото!

Привърженици на "ДПС-Ново начало", събрали се на контрапротест в Кюстендил, излязоха с интересен лозунг. Вместо да скандират срещу софийските протести и опозицията, която иска оставката на правителството, те гръмогласно настояваха "Не на еврото!".

Медиите показаха как на много места симпатизанти на партията на Делян Пеевски всъщност нямат идея за какво са там. Някои се оправдаваха, че не са местни, други избягваха журналистическите въпроси.

В Кюстендил обаче "Пулсът на Кюстендил" улови интересен момент. Група протестиращи се беше събрала и попитани защо са на площада, само един от местните се сети да цитира призива на партийния лидер Пеевски "Не на омразата!". Всички останали, явно недоразбрали основната цел на контрапротеста, бурно започнаха да викат "Не на еврото!", "Евро не искаме" и "Само лева!".

"Не искаме евро, неграмотни сме, как ще се оправим в тая България", заяви жена докато обясняваше защо е дошла да недоволства.

Сред жителите на града се появи непотвърдена информация, че ДПС има намерение да сезира МВР и прокуратурата, защото на протеста в Кюстендил е имало провокатори от "Възраждане", които са се смесили с протестиращите и именно те са викали "Не на еврото".

Жители на цялата Кюстендилска област се събраха на митинга, организиран от "ДПС - Ново начало" на Арката при централния площад "Велбъжд" в Кюстендил. Протестът беше организиран под мотото "Не на омразата" и се проведе в 24 града на страната.

От общинската администрация в Кюстендил казаха, че митингът е заявен официално в общината, а демонстрацията се охраняваше от полиция. В протеста се включиха и политически лица от общините в областта.

