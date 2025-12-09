Русия подпечата закон, с който да открадне имотите на украинците в Мариупол

Властите в Русия приеха закон, според който могат да конфискуват украински жилища в окупираните от руската армия украински територии. Процесът ще бъде ръководен от Марат Хуснулин, архитектът на програмата за обновяване на Москва.

Информационният проект "Можем объяснить" посочва, че проектът за закон е влязъл в руския парламент през октомври, а днес, 9 декември, е минал второ и трето четене в Държавната дума. Правният отдел на долната камара на руския парламент обаче критикува проекта, заради липсата на ясно определение що е то "непотърсено" жилище. Това не беше променено - критериите се определят от руските окупационни власти.

На второ четене бяха внесени следните основни изменения:

Конфискацията на жилища от напуснали украински граждани ще бъде ограничена до определен период от време – само до 2030 г.

Конфискуваното имущество ще може да бъде прехвърлено във Фонда за териториално развитие (ФТР). Фондът ще има право да го отдава под наем, да го продава, да намалява цената му и да извършва затворени сделки без търг.

Определен е списъкът на лицата, които ще получат служебни апартаменти от този фонд - руски сили за сигурност, руски военнослужещи, служители на руската милиция, руски държавни служители.

Екипът на вицепремиера Марат Хуснулин ще контролира изземването и разпределението на жилища, съобщава изданието. Хуснулин председателства надзорния съвет на Фонда за териториално развитие, а бившият му секретар по държавните въпроси Илшат Шагиахметов става генерален директор на фонда веднага след приемането на закона.

The Russian world in Mariupol...



Once a thriving city, the "liberators" turned it into ruins, and now they are desperately trying to rebuild. pic.twitter.com/tUbHS4CdPK — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025

Путин се прави на милосърден

Междувременно, активистката за правата на човека и член на Съвета за правата на човека Ева Меркачева предложи по време на заседание на Съвета за гражданско общество и правата на човека на руския диктатор Владимир Путин да помилва хора с увреждания и жени с деца преди Нова година, като подчерта, че те трябва да бъдат с близките си по време на празниците. Меркачева помоли да се помилват инвалиди и жени с деца, които не са извършили тежки престъпления.

Путин обеща да прегледа списъци за помилване на инвалиди и майки, които са извършили леко престъпление и им е за първи път.

