Русия подпечата закон, с който да открадне имотите на украинците в Мариупол

Властите в Русия приеха закон, според който могат да конфискуват украински жилища в окупираните от руската армия украински територии. Процесът ще бъде ръководен от Марат Хуснулин, архитектът на програмата за обновяване на Москва.
Информационният проект "Можем объяснить" посочва, че проектът за закон е влязъл в руския парламент през октомври, а днес, 9 декември, е минал второ и трето четене в Държавната дума. Правният отдел на долната камара на руския парламент обаче критикува проекта, заради липсата на ясно определение що е то "непотърсено" жилище. Това не беше променено - критериите се определят от руските окупационни власти.
На второ четене бяха внесени следните основни изменения:
- Конфискацията на жилища от напуснали украински граждани ще бъде ограничена до определен период от време – само до 2030 г.
- Конфискуваното имущество ще може да бъде прехвърлено във Фонда за териториално развитие (ФТР). Фондът ще има право да го отдава под наем, да го продава, да намалява цената му и да извършва затворени сделки без търг.
- Определен е списъкът на лицата, които ще получат служебни апартаменти от този фонд - руски сили за сигурност, руски военнослужещи, служители на руската милиция, руски държавни служители.
Екипът на вицепремиера Марат Хуснулин ще контролира изземването и разпределението на жилища, съобщава изданието. Хуснулин председателства надзорния съвет на Фонда за териториално развитие, а бившият му секретар по държавните въпроси Илшат Шагиахметов става генерален директор на фонда веднага след приемането на закона.
The Russian world in Mariupol...— NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025
Once a thriving city, the "liberators" turned it into ruins, and now they are desperately trying to rebuild. pic.twitter.com/tUbHS4CdPK
Путин се прави на милосърден
Междувременно, активистката за правата на човека и член на Съвета за правата на човека Ева Меркачева предложи по време на заседание на Съвета за гражданско общество и правата на човека на руския диктатор Владимир Путин да помилва хора с увреждания и жени с деца преди Нова година, като подчерта, че те трябва да бъдат с близките си по време на празниците. Меркачева помоли да се помилват инвалиди и жени с деца, които не са извършили тежки престъпления.
Путин обеща да прегледа списъци за помилване на инвалиди и майки, които са извършили леко престъпление и им е за първи път.
