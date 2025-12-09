Politico изненадващо избра Тръмп за най-влиятелен политик в... Европа, Путин е в топ 5

Американският президент Доналд Тръмп е обявен за най-влиятелния политик в Европа за 2026 г. от брюкселското издание Politico, въпреки че не е европеец. Човекът, който критикува Стария континент и дори го окачестви като по-голям обект на притеснение от Русия и Китай в новата стратегия за национална сигурност на САЩ, оглавява ежегодното подреждане с преднина пред датския премиер Мете Фредериксен и германския канцлер Фридрих Мерц.

Аргументите на редакцията са, че Доналд Тръмп е „силата, която преобразува отношенията по свой собствен начин“ на целия континент.

Четвърта е лидерката на крайнодясната френска формация "Национален сбор" Марин льо Пен, а на пето място е... руският диктатор Владимир Путин, който вече четвърта година води война в Украйна и представлява заплаха за цяла Европа.

Украинският президент Володимир Зеленски заема 14-о място в класацията.

В списъка са включени също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският министър-председател Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и др.

Trump has been named the most influential politician in Europe by Politico



Although the U.S. president isn’t European, Politico placed him at the top, arguing that Donald Trump is “the force reshaping relationships on his own terms” across the continent.



Putin was ranked fifth,… pic.twitter.com/2Gn1xilRwK — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025

Партньор ли е Тръмп? Понякога. Заплаха ли е? Понякога. Сила ли е? Винаги

"Опитът да се опише отношението на Европа към Доналд Тръмп се превърна в дипломатическа задача на пълен работен ден. Дали той е партньор? Понякога. Дали е заплаха? Понякога. Дали е сила, която преобразува отношенията според собствените си условия? Винаги. Ясно е, че Европа има работа с непредсказуем, доминиращ партньор, чиито импулси могат да обърнат континента с главата надолу за една нощ", пише Politico.

"Докато съставяхме годишната класация за 28-те най-влиятелни личности в европейската политика, една реалност стана неизбежна: никой не е оказал по-голямо влияние във или върху Европа през тази година от президента на САЩ", е заключението на редакцията.

Затова тя нарушава едно от собствени си правила. Традиционно авторитетната медия включва само европейци в класацията - хора, които живеят или работят на континента. "Но ако някога е имало момент да се направи изключение, то той е сега. Сянката на Тръмп е толкова голяма над европейските столици, че неговите решения – или изблици – преобразуваха всичко, от отбранителните бюджети до търговската политика и вътрешната политика", смятат журналистите.

Тръмп изложи теорията си защо упражнява толкова голяма власт над континента в интервю за изданието. „Европа не знае какво да прави“, смята той. Републиканецът посочи имиграцията като основната причина за „упадъка“ на повечето европейски нации. „Те искат да бъдат политически коректни и това ги прави слаби“, твърди Доналд Тръмп, чиито служби хващат мигранти по улиците на САЩ и масово ги депортират.