Тръмп е дезинформиран: Зеленски остава най-популярният политик в Украйна (ЦИФРИ)

Две трети от украинците напълно или по-скоро одобряват дейността на Володимир Зеленски като президент на Украйна. Процентът на тези, които напълно не одобряват действията на държавния глава е 14,4%. Това сочат резултатите от проучването на проекта Онух IBIF (Identity and Borders in Change: The Case of Ukraine), финансиран от Британската академия. Национално представената анкета е проведена сред пълнолетни украински граждани между ноември 2024 г. и декември 2024 г.

На въпрос "Одобрявате ли или не представянето на Володимир Зеленски като президент?", общо 63% от анкетираните са отговорили с "Да, напълно" или "Да, по-скоро одобрявам", което показва, че подкрепата за президента Зеленски се е увеличила леко в сравнение с предишното проучване, пишат организаторите.

Запитани за качествата на президента Зеленски 74% от респондентите го определят като патриот, 73% смятат, че той е интелигентен и знаещ човек, 60% го смятат за честен човек, а 65% смятат, че е силен лидер.

На въпрос за кого биха гласували на президентските избори от девет различни кандидата, сред които бившият президент Петро Порошенко, бившият външен съветник в кабинета на Зеленски Олексий Арестович, кметът на Киев Виталий Кличко, бившият премиер на Украйна Юлия Тимошенко, политикът и общественик Серхий Притула и др., най-голям процент събира именно Володимир Зеленски - 31,7% сред общия брой анкетирани и 41% сред твърдо определилите се за кого ще гласуват.

За цялото време откакто е на поста от 2019 г. Зеленски се е ползвал с най-ниска подкрепа именно в началото на управлението си - 22% одобрение през март 2019 г. и само 33% в момента на руската инвазия през февруари 2022 г. След което рейтингът му сред украинците стремглаво скочи до 78% одобрение през юли 2022 г. и февруари 2023 г., през май месец миналата година той бе спаднал до 56%, но според последните данни - декември 2024-януари 2025 г. отново бележи ръст до 63% одобрение.