Отново започва "бавният грил" на горещото време: Прогнозата на проф. Георги Рачев

За уикенда ни очаква много скучно и топло време. Вече има три години поред, които подобряват рекордна за най-топъл месец, което вече е малко притеснително, защото е ясно изразена тенденция към по-топло време. Това заяви синоптикът проф. Георги Рачев пред bTV. Очаква ни едно абсолютно лято и сухо време, добави проф. Рачев и в типичния си стил заяви, че отново ще сме подложени на "бавния грил".

Горещо, горещо, горещо

"Горещо, горещо, горещо време ни очаква", посочи синоптикът, като уточни, че и в Западна Европа е много топло. По поречието на Дунав градусите ще стигат до 41-42 градуса. Нищо чудно в понеделник, 11 август, в страната да се отбележат 39-40 градуса.

От днес настъпва 10-15-дневна продължителна гореща вълна. "Една искрица от мотор или селско стопанска машина веднага ще пламне пожар. Всяка една искрица от каквото и да е и откъдето и да е, няма да има гасене", предупреди проф. Рачев за предстоящото топло време през следващите дни и опасността от възникване на пожари.

Проф. Георги Рачев заяви, че не само в София ще има тропични нощи в следващите дни. "Още села и градчета ще преминат към временен режим на водоподаването, защото реките и подпочвените води са много ниски", посочи той.

За времето по морето, проф. Рачев отчете, че в Слънчев бряг времето ще е топло, в Златни пясъци също нищо не може да се коментира освен хората да се пазят от силното слънце. По обедните часове на дебела сянка и с много течности, призова проф. Георги Рачев.

Той допълни, че в следващите 10-15 дни няма да има дъжд и валежи.

