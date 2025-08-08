Войната в Украйна:

Отново започва "бавният грил" на горещото време: Прогнозата на проф. Георги Рачев

08 август 2025, 07:48 часа 451 прочитания 0 коментара
Отново започва "бавният грил" на горещото време: Прогнозата на проф. Георги Рачев

За уикенда ни очаква много скучно и топло време. Вече има три години поред, които подобряват рекордна за най-топъл месец, което вече е малко притеснително, защото е ясно изразена тенденция към по-топло време. Това заяви синоптикът проф. Георги Рачев пред bTV. Очаква ни едно абсолютно лято и сухо време, добави проф. Рачев и в типичния си стил заяви, че отново ще сме подложени на "бавния грил". 

Още: Времето до края на август и ще става ли за море: Прогнозата на НИМХ

Горещо, горещо, горещо

"Горещо, горещо, горещо време ни очаква", посочи синоптикът, като уточни, че и в Западна Европа е много топло. По поречието на Дунав градусите ще стигат до 41-42 градуса. Нищо чудно в понеделник, 11 август, в страната да се отбележат 39-40 градуса. 

Още: Жегата се завръща в тези градове. Времето утре - 8 август 2025 г.

От днес настъпва 10-15-дневна продължителна гореща вълна. "Една искрица от мотор или селско стопанска машина веднага ще пламне пожар. Всяка една искрица от каквото и да е и откъдето и да е, няма да има гасене", предупреди проф. Рачев за предстоящото топло време през следващите дни и опасността от възникване на пожари. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проф. Георги Рачев заяви, че не само в София ще има тропични нощи в следващите дни. "Още села и градчета ще преминат към временен режим на водоподаването, защото реките и подпочвените води са много ниски", посочи той. 

За времето по морето, проф. Рачев отчете, че в Слънчев бряг времето ще е топло, в Златни пясъци също нищо не може да се коментира освен хората да се пазят от силното слънце. По обедните часове на дебела сянка и с много течности, призова проф. Георги Рачев.

Той допълни, че в следващите 10-15 дни няма да има дъжд и валежи. 

Още: Свърши ли ретро лятото и кога спират валежите: Проф. Георги Рачев с оптимистична прогноза

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
прогноза за времето Георги Рачев времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес