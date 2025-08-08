Ще правим натовски снаряди и то с най-голямата оръжейна компания в Европа: Вече има конкретика

Европейски производител номер едно що се отнася до оръжие Rheinmetall ще произвежда снаряди по стандарт на НАТО в България - калибър 155-мм. Това се изясни от правителствена стенограма, показваща информацията - тя е от едно от последните заседания на Министерския съвет. Става въпрос за общ проект, в който от българска страна ще бъдат инвестирани 960 млн. евро. Парите ще бъдат заети от европейския механизъм за сигурността на Европа - SAFЕ.

Какво представлява проектът - съвместно дружество между ВМЗ-Сопот и Rheinmetall, което ще управлява предприятие за производство на материали и заряди, както и завод за производство на 155-милиметрови боеприпаси. Германската компания ще влезе в проекта с технологии за изграждане на завода. Според министъра на икономиката Петър Дилов става въпрос за първоначалната концепция за създаване на съвместно дружество, като преговорите през изминалите месеци са били интензивни, предава БНР.

Официално Министерството на отбраната е "за" проекта, защото снарядите ще се ползват и за новите оръжия, в които България се цели в рамките на кампанията за превъоръжаване в Европа. Тези снаряди се ползват и от Украйна. От стенограмата от правителственото заседание става ясно, че министърът на икономиката Петър Дилов е казал, че с реализацията на проекта във ВМЗ-Сопот ще има "укрепване на веригите на доставка".

В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 млрд. лева. За първото тримесечие само фирмата е продала оръжие за 296,3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г., съобщава в. "Сега".

Германският концерн в момента изгражда едновременно 10 завода, а през пролетта ръководителят му Армин Папергер беше в България. "Сега търсим и партньори в България, които искат да растат. Целта ни е да достигнем оборот от 1 млрд. евро годишно – така създаваме хиляди работни места в страната, хората плащат данъци, а компанията също ще генерира печалба и ще плаща данъци. Това е печеливша ситуация за всички", обясни по онова време Папергер.

