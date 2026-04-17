Тръмп за Украйна: "Там стават неща, но фокусът ни е върху Иран" (ВИДЕО)

Украйна може да почака - такова е виждането на американския президент Доналд Тръмп, което става ясно от негово ново изявление пред репортери. Републиканецът даде да се разбере, че администрацията му е фокусирана върху преговорите с Иран в пакистанската столица Исламабад, а на заден план са дискусиите за мир между Киев и Москва. Следващият кръг преговори с Техеран може да се състои още този уикенд, каза Тръмп.
Той също така определи блокадата на иранските пристанища като "ефективна": Тръмп: Иран се отказва от ядреното оръжие и ще ни предаде обогатения уран (ВИДЕО).
"Бих искал Русия и Украйна да се разберат"
„Украйна напредва. Бих искал те да се разберат", каза президентът на САЩ за Киев и Москва. "Честно казано, много хора умират в Украйна. Ще видим какво ще се случи. Там се случват неща. В момента сме фокусирани върху Иран, опитваме се да приключим преговорите".
Donald Trump says Ukraine "is moving forward" but highlights ongoing heavy losses and calls for a settlement between both sides. He adds the US is now focused on Iran, signaling shifting priorities as the war continues without resolution.
Доналд Тръмп подчерта продължаващите тежки загуби във войната в Украйна и призовава за споразумение, но без да помага по никакъв начин за такова.
По-рано американският лидер нарече бруталните руски въздушни нападения срещу Украйна от нощта на 15 срещу 16 април "ужасни", но без да предприеме действия срещу извършителя им: Тръмп с първи коментар на мащабните руски атаки срещу Украйна (ВИДЕО).