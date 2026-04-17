Тръмп с първи коментар на мащабните руски атаки срещу Украйна (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „ужасни“ среднощните удари, извършени от Русия срещу Украйна, предаде Франс прес. Тези атаки причиниха смъртта на най-малко 19 души през изминалата нощ, включително в Киев и Одеса, според украинските власти.

Докато говореше с пресата, той беше попитан какво мисли за атаката, станала през нощта. Отговорът на Тръмп беше доста лаконичен. „Мисля, че е ужасно“, каза американският лидер. Тръмп не каза нищо повече за руския обстрел.

Руската атака срещу Украйна

В нощта на 16 април руските сили започнаха масирана атака срещу различни региони на Украйна. Атакувати бяха Киев, Днепър, Одеса и Харков. Имаше убити хора, сред които и дете. Броят на потвърдените жертви до момента е 19, а над 100 са ранени.

Украинските военновъздушни сили отбелязаха, че руснаците са използвали голямо количество балистични ракети. Освен това атаката не е извършена през нощта, както обикновено – руснаците вече са използвали стратегически самолети през деня на 15 април.

Прессекретарят на украинските въоръжени сили Юрий Игнат заяви, че Украйна спешно се нуждае от попълване на запасите си от ракети-прехващачи за зенитно-ракетните системи „Пейтриът“, за да противодейства на руски балистични ракети. Това са ракетите PAC-2 и PAC-3.