Туск: Основата на НАТО е солидарността, а не егоизмът

29 ноември 2025, 21:04 часа 308 прочитания 0 коментара
"Искам да напомня на нашите съюзници, че НАТО е създадена, за да защитава Запада от съветската агресия, тоест срещу Русия. И нейната основа беше солидарността, а не егоистичните интереси. Надявам се, че нищо не се е променило. Това написа министър-председателят на Полша Доналд Туск в профила си в платформата Х. Думите му идват на фона на преговорите за мир в Украйна.

Туск и мирният план за Украйна

Припомняме, че Доналд Туск заяви, че редица точки от мирното споразумение в Украйна са неприемливи за Европа. Той също така подчерта, че мирното уреждане не трябва да е в полза на агресора.

Известно е, че миналата седмица американски генерали бяха в Украйна, където заедно с украинските военни се споразумяха за ключови разпоредби от мирния план, допълва РБК - Украйна.

"Никой не трябва да оказва натиск върху Украйна да прави териториални отстъпки - вместо това натискът трябва да се упражнява върху Русия, за да прекрати тя агресията си. Думите са на полския министър-председател Доналд Туск, който коментира в X последните засега спекулации, че диктаторът Владимир Путин е поискал минимум украинско изтегляне от Донецка област в замяна на примирие (плюс руски отстъпки за части от Запорожка и Херсонска област). ОЩЕ: Полша: Никой не трябва да притиска Украйна за отстъпка на земи - натискът трябва да е върху Русия

Деница Китанова
