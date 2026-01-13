Войната в Украйна:

Търсен за военни престъпления в Украйна стана зам.-кмет в Русия

13 януари 2026, 06:21 часа 314 прочитания 0 коментара
Търсен за военни престъпления в Украйна стана зам.-кмет в Русия

Висш руски военен, срещу когото има обвинения в Украйна за убийството на цивилен и че е пребил възрастна жена, е назначен за зам.-кмет на град Самара. Това съобщиха редица руски медии, позовавайки се на уебсайта на руския държавен проект "Време за героите". Проектът беше иницииран лично от руския диктатор Владимир Путин - целта му е да интегрира обратно "ветерани" от т.нар. "специална военна операция" (бел. ред. - СВО, гнусното име на подпалената от Путин пълномащабна война в Украйна, което режимът му налага).

В случая със Самара става въпрос за 43-годишния полковник Сергей Карасев, предава руското издание "7х7".

В края на септември, 2025 година британският вестник The Times съобщи за 13 руски офицери, заподозрени във военни престъпления в Буча. Карасев също е включен в този списък, въпреки че, както се посочва в статията, е извършил престъпленията си не в самата Буча, а в Ирпин (Ирпен). Според украинската прокуратура, той е избил зъби на възрастна жена, пенсионерка, удряйки я с приклада на пушка и е застрелял цивилен.

"Сергей Павлович Карасев е роден през 1982 г. в Псков. За военната си служба е награден с Орден за заслуги пред Отечеството, IV степен с мечове, два ордена за храброст и Орден за военни заслуги", се посочва на уебсайта на "Време на героите".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
военно престъпление военни престъпления война Украйна Буча Ирпин Сергей Карасев
