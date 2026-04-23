Най-важното от изборите:

Учението се обърка: Испански парашутисти унищожиха скъпа бронирана машина (ВИДЕО)

23 април 2026, 18:25 часа
Снимка: Getty Images
Скъпото тактическо превозно средство с висока мобилност Vamtac, беше напълно унищожено след неуспешното му спускане с парашут в Испания. Инцидентът е станал по време на учения, проведени този месец на тренировъчния полигон и стрелбището Uceda в Гуадалахара, пише испанският вестник 20minutos. Превозното средство принадлежи на испанската армия и е на стойност приблизително 600 000 евро.

Някои военни са записали видеоклипове, показващи изстрелването на превозното средство от товарен и транспортен самолет Airbus A400M и може да се види как парашутите се отварят, но не успяват да поддържат тежестта на Vamtac, който се освобождава и пада рязко от около 300 метра разстояние.

Изображенията показват как армейски кран събира тънък слой скрап, с дебелината на лист хартия.

 

Няма пострадали

За щастие, тези превозни средства се пускат без хора вътре и с достатъчно безопасно разстояние, за да се предотвратят инциденти, така че няма жертви.

Подробности за унищожената техника

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Vamtac е високомобилно, многофункционално превозно средство със задвижване на четирите колела, произведено от испанската компания Urovesa, базирана в Сантяго де Компостела, която ги изнася за Белгия, Португалия, Румъния, Саудитска Арабия, Мароко, Гана, Индонезия, Ирак, Доминиканската република, Сингапур и Малайзия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Испания парашутисти бронирана машина
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес