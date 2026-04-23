Учението се обърка: Испански парашутисти унищожиха скъпа бронирана машина (ВИДЕО)

Скъпото тактическо превозно средство с висока мобилност Vamtac, беше напълно унищожено след неуспешното му спускане с парашут в Испания. Инцидентът е станал по време на учения, проведени този месец на тренировъчния полигон и стрелбището Uceda в Гуадалахара, пише испанският вестник 20minutos. Превозното средство принадлежи на испанската армия и е на стойност приблизително 600 000 евро.
Някои военни са записали видеоклипове, показващи изстрелването на превозното средство от товарен и транспортен самолет Airbus A400M и може да се види как парашутите се отварят, но не успяват да поддържат тежестта на Vamtac, който се освобождава и пада рязко от около 300 метра разстояние.
Изображенията показват как армейски кран събира тънък слой скрап, с дебелината на лист хартия.
Spanish paratroopers destroyed a €600,000 armored vehicle during an exercise— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026
During an airdrop of a URO VAMTAC from an aircraft, a rigging error occurred — the vehicle detached from the line and fell from a height of about 300 meters.
Няма пострадали
За щастие, тези превозни средства се пускат без хора вътре и с достатъчно безопасно разстояние, за да се предотвратят инциденти, така че няма жертви.
Подробности за унищожената техника
Vamtac е високомобилно, многофункционално превозно средство със задвижване на четирите колела, произведено от испанската компания Urovesa, базирана в Сантяго де Компостела, която ги изнася за Белгия, Португалия, Румъния, Саудитска Арабия, Мароко, Гана, Индонезия, Ирак, Доминиканската република, Сингапур и Малайзия.