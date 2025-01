Украински парашутисти заловиха италианец - руски наемник и педофил

Украински парашутисти заловиха италиански наемник и педофил, предаде NEXTA.

Парашутисти от 78-ми отделен десантен полк пленили италианец, който се бие на страната на руските окупатори край Купянск.

Преди да бъде изпратен на фронта, той работел като пицар в италиански ресторант в Самара.

Още: Наемник на Путин влиза в затвора в Узбекистан, защото е воювал в Украйна

Италианският гражданин Джани Чени е бил осъден на 7 години затвор за сексуално насилие над 9-годишно момиче. Той избягал от Италия и се преместил в Русия.

Това е втората му присъда. През 1999 г., докато работел като охранител, Чени застрелял свой колега, за което излежал почти 10 години затвор.

