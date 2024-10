Зеленски възмутен: Поисках ракети "Томахоук" от САЩ, отвърнаха ми, че това е ескалация (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди новината, излязла в материал на The New York Times, че е поискал от САЩ далекобойни ракети "Томахоук". Тази точка е била в секретната част от "Плана за победа": NYT: Зеленски се готви да обвини Запада за бъдеще, в което Русия притежава украински земи.

Получил е обаче "не" от Вашингтон, защото Щатите се притеснявали от ескалация във войната, в случай че Киев се сдобие с ракетите с обсег 2400 км. Това е над 7 пъти повече от обсега на ATACMS, които Украйна получи тази година от САЩ.

Зеленски се ядоса от изтичането на информацията, тъй като това е "конфиденциална информация" между Киев и Белия дом. NYT цитира неназован високопоставен служител на САЩ, който казва, че желанието на Украйна за ракети "Томахоук" е "напълно неизпълнима молба".

„Когато много страни започнаха да подкрепят "Плана за победа", виждате какво се случва сега в медиите - те казват, че Украйна иска да получи много ракети като „Томахоук“. Как трябва да разбираме тези съобщения? Та това означава, че между партньорите няма нищо поверително“, каза Зеленски на пресконференция, цитиран от УНИАН.

Според него в „Плана за победа“ той е поискал да получи пакет от оръжия с далечен обсег, които ще бъдат използвани само ако Русия не спре да се сражава. „Казах, че това е превантивен метод. Беше ми отговорено, че това е ескалация“, разкри Володимир Зеленски.

Все още Щатите са против вдигането на ограниченията спрямо Украйна за използване на далекобойни западни оръжия за поразяване на военни цели дълбоко на руска територия. Вашингтон все пак даде индикация, че може да преразгледа тази си позиция предвид наличието на севернокорейски войници на фронта на страната на Русия: САЩ: Без нови ограничения за американските оръжия в Украйна, ако севернокорейци се бият там.

