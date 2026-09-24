ЦСКА изпусна още един топ кандидат за нов треньор

Търсенето на нов треньор в ЦСКА продължава, след като Христо Янев подаде оставката си и напусна поста след победата с 4:2 над Левски за Суперкупата на България. "Червените" вече отхвърлиха един от топ вариантите си за нов наставник в лицето на Алексей Спилевски, а сега това може да се случи и с друг кандидат. Става въпрос за турския специалист Абдула Авджъ, който е постигнал принципно споразумение с тима от южната ни съседка Чорум.

ЦСКА изпуска Абдула Авджъ

ЦСКА много внимателно подбира кандидатите си за нов треньор и провежда срещи с тях, но все още не е намерил подходящия човек, който да наследи Христо Янев. Едно е ясно - "червените" търсят чужденец. Възръстта очевидно не е от голямо значение, след като едни от най-големите кандидати в лицето на Алексей Спилевски и Абдула Авджъ имат 25 години разлика - беларусинът е на 38, а турчинът е на 63 години.

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Авджъ е постигнал споразумение с Чорум

След като стана ясно, че ЦСКА няма да подпише със Спилевски, сега най-вероятно и Авджъ ще последва същата съдба. Според "A Spor", опитният специалист е постигнал принципно споразумение с новака в турската Суперлига Чорум, след като е провел преговори с ръководството. остава да се уточнят дребни детайли преди да бъде финализирана сделката. Въпреки че едва през миналия сезон Чорум си спечели промоция за Суперлигата, отборът е с големи амбиции и се представя добре. Той е на 11-о място в шампионата, като спечели 7 точки от първите 6 кръга.

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